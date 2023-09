Lenny Kravitz debutta su TikTok con la maxi-sciarpa virale. VIDEO

Lenny Kravitz, musicista e icona della moda, celebra il cambio di stagione con un accessorio che - al tempo - fece molto parlare: la maxisciarpa marrone che, nel 2012, fu oggetto di migliaia di meme.

Il debutto di Lenny Kravitz su TikTok

Il 59enne cantante di It Ain't Over 'Til It's Over ha celebrato il primo giorno d'autunno tirando fuori la sciarpa e facendo una breve passeggiata. "Prendi la tua sciarpona", dice nel video postato su TikTok. "È il primo giorno d'autunno". Sugli altri social, ha poi postato un ritratto con la didascalia "The Big Scarf 2.0". Lenny Kravitz e la sua enorme sciarpa marrone si "frequentano" almeno dal 2012: quell'anno, l'accessorio divenne talmente virale da finire sulle pagine delle principali riviste di moda e da aggiudicarsi migliaia di meme. La scelta di indossarla, la spiegò nel 2018 nel corso del The Tonight Show. "Vivo alle Bahamas. Sono abituato al caldo e dovevo andare in negozio per fare la spesa. Ho dunque pensato di indossare una sciarpa per proteggermi la gola, e quella è la sciarpa che avevo". Inconsapevolmente, Lenny Kravitz ha lanciato una moda. Specialmente tra i costumi di Halloween per via della facilità di replica. "È divertente da vedere, soprattutto ad Halloween: le persone copiano il look di Lenny Kravitz sul palco, oppure di Lenny Kravitz con la sciarpa", ha scherzato. Così, ecco che è stata proprio l'iconica sciarpa l'accessorio con cui ha scelto di inaugurare il suo attesissimo profilo TikTok.