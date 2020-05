Michelle Hunziker spiega ai fan la dieta che segue

Ai suoi video divertenti, Michelle Hunziker ci ha abituati ormai da tempo: li girava prima, quando regalava ai fan curiosi siparietti insieme alla figlia Aurora. E lo fa ora, che è in isolamento insieme alla famiglia e a Sara, figlia di Pino Daniele e migliore amica della sua primogenita.

L’ultimo video? Arriva direttamente… dalla sua cucina!

Michelle Hunziker, il video-consiglio ai fan

“Tempo di risposte! E adesso cosa mi mangio? Ce lo avete chiesto in tantissimi e ovviamente non potevamo non accontentarvi quindi ecco qui, questa volta salvata, una nuova diretta con il nostro coach Marco Basso in cui abbiamo risposto alle vostre domande più frequenti! Perchè l'allenamento, oltre a dover essere pensato in base alla nostra giornata, prosegue anche tutte le volte che apriamo il nostro frigorifero!” scrive Michelle Hunziker su Instagram, commentando un video che la vede (co)protagonista.

Una sorta di consulenza gratuita, che Michelle Hunziker fa con il suo personal trainer (lo stesso degli allenamenti-tutorial che la showgirl condivide settimanalmente). Hunziker ha spiegato come stia attenta - più che ai grassi - agli zuccheri. E come la sua sia una dieta “decrescente”, che comincia con una colazione abbondante e si conclude con una cena leggera. Cosa porta in tavola per cena? Vellutate con la quinoa, e tantissime verdure: un pasto quasi vegetariano, per ritrovarsi al mattino leggera e con la pancia piatta.

Grazie agli allenamenti durante l’isolamento e all’abbattimento dello stress (che della forma fisica è nemico), Michelle Hunziker ha raggiunto una forma fisica strepitosa. Ciò a cui ha fatto attenzione, però, è soprattutto l’infiammazione: l’ha fatto con le sue bambine, evitando di dare loro zuccheri (se non quelli della frutta e del miele). E l’ha fatto lei stessa, evitando di buttarsi sul cibo spazzatura e preferendo gli zuccheri “sani” dello sciroppo d’acero e dei tanti frutti che spesso consuma.