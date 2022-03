Lenny Kravitz e Jason Momoa: "Fratelli per la vita"

Lenny Kravitz ha pubblicato uno scatto al fianco di Jason Momoa: “Fratelli per la vita” Condividi

Da un lato uno dei cantanti più amati e popolari a livello internazionale, dall’altro l’attore che ha emozionato il pubblico con interpretazioni iconiche, stiamo ovviamente parlando di Lenny Kravitz e Jason Momoa. Nelle scorse ore la voce di I Belong To You ha condiviso una foto in compagnia del protagonista di Aquaman ottenendo immediatamente grande attenzione mediatica.

Due amici felici e raggianti in sella alle loro moto. Jason Momoa e Lenny Kravitz non sono accomunati soltanto da un matrimonio con Lisa Bonet, ma sono uniti anche da un forte legame di amicizia, anzi fratellanza, come scritto nella didascalia: "Fratelli per la vita".

La foto ha subito ricevuto centinaia di migliaia di like e numerosi commenti, tra i quali anche quello di Zoë Kravitz che ha scritto: "Beh, non è semplicemente adorabile? Vi amo entrambi così tanto".

