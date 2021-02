Shotgun Wedding, Lenny Kravitz nel film con Jennifer Lopez

L’action comedy avrebbe dovuto vedere Armie Hammer come co-protagonista. Al suo posto spazio a Josh Duhamel

Il ruolo di Tom, interpretato da Duhamel, era stato affidato inizialmente ad Armie Hammer. L’attore è stato però travolto da uno scandalo social, che sta rapidamente fagocitando la sua carriera. Dopo l’allontanamento dal progetto “The Offer”, è stato sostituito anche sul set di “Shotgun Wedding”.

Shotgun Wedding, trama e cast

La trama della pellicola, scritta da Mark Hammer e Liz Meriwether, ruota intorno ai personaggi di Grace e Tom. Una coppia di futuri sposi pronta a celebrare le proprie nozze mentre vanno avviandosi verso una crisi.

A complicare lo scenario vi sono le rispettive famiglie, che creeranno non pochi problemi ai due, essendo tanto adorabili quanto supponenti. La coppia si ritrova a gestire situazione ben al di fuori della propria portata, come la sparatoria che prende luogo durante la cerimonia. Tutti gli invitati si tramutano in ostaggi ed è qui che il film mostra la sua componente action.

Per quanto concerne il ruolo scelto per Lenny Kravitz, il cantante interpreterà un ex fidanzato di Jennifer Lopez. Un affascinante giramondo che farà aumentare i dubbi della coppia.

Ecco il cast del film:

Jennifer Lopez: Grace

Josh Duhamel: Tom

Lenny Kravitz: Sean

Cheech Marin: Robert

D’Arcy Carden: Harriet

Selena Tan: Marge

Desmin Borges: Ricky

Alex Mallari: Dog-Face

La filmografia di Lenny Kravitz

Lenny Kravitz è una delle rockstar più famose al mondo ma, ormai da tempo, ha avviato una carriera attoriale. Sono sette i film cui ha preso parte dal 2001 a oggi, con risultati spesso convincenti.

Basti pensare a “Precious” del 2009, premiato agli Oscar, BAFTA e Golden Globe, tra gli altri. Appare per due volte in “Hunger Games” e si fa apprezzare in “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca” al fianco di Forest Whitaker.