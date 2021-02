Armie Hammer, dallo scandalo sui social all'addio dell'agenzia Wme

Lo scandalo social

Interprete di film come "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino e "The Social Network" di David Fincher, la carriera di Armie Hammer era in continua ascesa fino, almeno, al 10 gennaio, quando un account Instagram anonimo, appunto House of Effie, ha condiviso presunti messaggi tra una donna sconosciuta e un account Instagram che sembrava essere di Hammer. Tra le frasi incriminate, l'attore avrebbe scritto cose come "sono eccitato al pensiero di tenere il tuo cuore e controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti". Il divo, sempre privatamente sui social, avrebbe anche dichiarato di aver compiuto aggressioni su animali. La notizia aveva immediatamente scatenato le polemiche e le accuse sui media che hanno portato Hammer a ritirarsi da almeno due progetti come la commedia romantica "Shotgun Wedding" con Jennifer Lopez e "The Offer", una serie tv prequel de "Il Padrino".