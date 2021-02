Shotgun Wedding, Josh Duhamel al posto di Armie Hammer

approfondimento

Infatti, poche ore fa Deadline ha riportato la notizia dell’arrivo di Josh Duhamel, classe 1972, nel cast del film che vedrà anche le partecipazioni di Jennifer Coolidge e Sonia Braga rispettivamente nei panni della madre dell’attore e in quelli della madre dell’attrice.

Erin Westerman: “Non potremmo essere più felici ”



La presenza di Josh Duhamel nel cast è stata annunciata da Erin Westerman, Presidente di produzione della Lionsgate Motion Pictures Group: “Non potremmo essere più felici per la nostra sposa e per il nostro sposo di Shotgun Wedding. Sappiamo che Josh e Jennifer (FOTO) formeranno una coppia affiatata e sexy sullo schermo, saranno dei partner divertenti nel momento in cui la meta da sogno del loro viaggio di nozze si rivelerà un incubo impossibile da dimenticare”:

Erin Westerman ha poi aggiunto: “Siamo anche davvero entusiasti di avere Jennifer e Sonia nel nostro cast come madri della sposa e dello sposo. I loro talenti nella recitazione e nella comicità aggiungeranno un altro livello di divertimento a questa commedia già ricca di azione”.