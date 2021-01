Joe Biden 46° presidente USA: l'esibizione di Jennifer Lopez. VIDEO

Subito dopo l'esibizione di Lady Gaga che ha intonato le note dell'inno nazionale statunitense, subito prima che Joe Biden pronunciasse il giuramento che fa di lui il 46° presidente della storia americana, davanti alla Casa Bianca è apparsa anche Jennifer Lopez. La popstar di origini portoricane, visibilmente emozionata, ha cantato due classici del patriottismo a stelle e strisce “This Land Is Your Land” di Woody Guthrie e “America The Beautiful”, interrompendosi per un breve istante per una frase in spagnolo :“Una naciòn con libertad y justicia para todos”, un messaggio di unità alla fine di un quadriennio che ha messo a dura prova la compattezza del tessuto sociale statunitense. (SEGUI LA DIRETTA DI SKY TG24)



