Insediamento Biden, il giuramento del 46° Presidente USA. DIRETTA

Al via oggi alla Casa Bianca l'era del democratico Joe Biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento. Donald e Melania Trump hanno già lasciato la Casa Bianca in elicottero. Da Biden subito rottura con il passato: 17 ordini esecutivi fra cui il rientro Usa nell'accordo sul clima e nell'Oms. Il presidente del consiglio Ue Michel propone agli Usa un nuovo patto fondatore per costruire insieme un mondo migliore. E invita Biden a una straordinaria del Consiglio europeo. Per Ursula Von der Leyen siamo ad "una nuova alba per gli Usa e la Ue". Dalle 17, lo Speciale, in diretta su Sky TG24.