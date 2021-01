Chi è Jill Biden, educatrice e moglie del 46mo Presidente USA

Jill Biden (o meglio: Dottoressa Jill Biden), moglie di Joe Biden dal 1977, è nota per la sua decennale carriera da educatrice ed insegnante. Per tutta la campagna elettorale dello scorso anno è stata a fianco del marito, tenendo discorsi, partecipando a eventi e condividendo tutto sui social. E dopo due mandati come Second Lady, è sicuramente ben preparata per opportunità e sfide che dovrà affrontare, invece, da First Lady.

Nata e cresciuta in Pennsylvania, ha frequentato l’università in Delaware

Jill Tracy Biden, nata nel 1951 a Hammonton, New Jersey, dopo una breve pausa in Pennsylvania per frequentare un corso di Fashion merchandising (mai terminato), decide di iscriversi all’Università del Delaware insieme al marito Bill Stevenson, sposato nel febbraio del 1970. La coppia divorzia poco dopo. Cinque anni dopo, in un appuntamento al buio organizzato dal fratello di Joe Biden, conosce l’allora senatore dello stato del Delaware che, tre anni prima, aveva perso la moglie Nelia e la figlia Naomi di un anno in un incidente stradale. Beau e Hunter, gli altri due figli presenti nell’auto, si salvano. Del primo appuntamento con Joe, Jill Biden ricorda di essere andata a vedere il film “A man and a woman” in un cinema di Filadelfia. Ma soprattutto di aver avuto una chimica istantanea con quell’uomo che, dopo averla accompagnata a casa, le stringe la mano augurandole buona notte. Immediata la telefonata di Jill alla madre, in cui le dice di “aver finalmente incontrato un gentleman”.

Il matrimonio con Biden dopo cinque proposte

Sì: Joe Biden fa a Jill ben cinque proposte di matrimonio prima di ottenere il fatidico Yes. Jill Biden ha spiegato recentemente la ragione della sua scelta: dopo aver conosciuto Joseph e i figli, si era talmente innamorata di loro che voleva essere sicura prima di diventare la loro seconda madre. Dubbi che si sono, poi, sciolti e che hanno visto proprio Beau e Hunter come paggetti alle nozze di Joe e Jill, a New York nel 1977. Quattro anni dopo arriva la loro prima figlia, Ashley: la famiglia si stabilisce a Wilmington, Delaware, da dove Joe Biden parte ogni giorno – in treno – per andare a Washington, D.C.. Jill e Joe hanno anche cinque nipoti: Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie e Hunter.

Jill Biden ha una lunga carriera da insegnante

Dopo essersi laureata all’Università del Delaware nel 1975, Jill Biden insegna in alcune scuole pubbliche e in un ospedale psichiatrico. Successivamente ottiene anche due master, sempre lavorando e badando alla famiglia. Lavora a lungo come insegnate di inglese prima di tornare all’università dove, nel 2007, ottiene un dottorato in studi legati all’educazione. Continua ad insegnare anche quando il marito è vice presidente degli Stati Uniti e, probabilmente, lo farà anche in veste di First Lady perché “è importante che il Paese sappia quanto è fondamentale questo lavoro e il valore aggiunto degli insegnanti”

Insieme al marito partecipa ad iniziative di sensibilizzazione sul cancro

Un tema a cui tutta la famiglia tiene molto: Beau Biden muore per un cancro al cervello nel 2013 all’età di 46 anni. Da quel giorno Jill e Joe si sono impegnati in prima linea per attività di sensibilizzazione su questa malattia.

L’amore di Joe per Jill (e di Jill per il marito e …la corsa)

Joe Biden non ha mai nascosto di amare follemente la moglie: più volte sui suoi social ha descritto Jill come “l’amore della sua vita” e “talmente bella da far impazzire”. Jill adora il marito, sin dal primo appuntamento, in un piccolo cinema di Filadelfia. Ma attenzione: la First Lady ama moltissimo, oltre a Joe, i figli e i nipoti, anche tenersi in forma! E lo fa correndo, anche dieci chilometri al giorno. Chissà se, oltre alla professione da insegnante, riuscirà a mantenere questa sua passione e, magari, trasmetterla anche a tanti Americani.