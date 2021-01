Chi è Tommaso Buti, imprenditore italiano graziato da Donald Trump

Il provvedimento arrivato dall'ormai ex presidente americano riguarda - secondo quanto confermato dai legali - reati ipotizzati contro il patrimonio occorsi più di vent'anni fa e per i quali fu già processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello

Tramite la sua legale Valeria Calafiore Healy, l'uomo d'affari ha ringraziato Trump. "Il provvedimento del presidente americano - sottolinea il suo avvocato in una nota - riguarda ipotizzati reati contro il patrimonio occorsi più di 20 anni fa e per i quali l'imprenditore italiano fu già processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007. La grazia che gli è stata concessa lo libera dall'ingiustizia che avrebbe continuato a patire se fosse stato costretto a subire un processo una seconda volta sugli stessi fatti per cui era già stato giudicato".

Negli Stati Uniti era stato accusato per frode

Fiorentino, 55 anni, Buti è definito allo stesso tempo da qualcuno imprenditore, da altri play-boy. Una storia personale di aziende aperte e chiuse, di indagini e processi, per il momento senza alcuna condanna definitiva. In Italia Buti ha avuto vicende imprenditoriali nel settore della ristorazione e dei locali di lusso. Questioni poi sfociate in alcune vicende giudiziarie. Negli Stati Uniti, invece, era stata aperta un'indagine con l'accusa di per frode in relazione ad una catena di ristoranti – Fashion Café, con testimonial come Naomi Campbell e Claudia Schiffer - finita in bancarotta. Vicenda costata a Buti un arresto nel 2000 e conclusa parzialmente con una prescrizione e con un'assoluzione (2007). Tra le indagini che hanno visto Buti al centro delle attenzioni, anche quella relativa alla società "S.Srl", società con sede a Firenze ed operante nel settore degli orologi di lusso. Tra storie vere e gossip, i flirt attribuiti a Tommaso Buti sono numerosi: da Beatrice Borromeo ad Anna Falchi, fino a Claudia Galanti.