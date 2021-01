Usa, Trump grazia 73 persone: c'è anche l'ex stratega Steve Bannon

Nelle sue ultime ore alla Casa Bianca, il presidente uscente Donald Trump ha comunicato l'atteso lungo elenco di nomi - in totale 143 - a cui ha deciso di concedere la grazia o commutare la pena. Tra i graziati c'è anche Steve Bannon, suo ex stratega arrestato nell'agosto 2020 con l'accusa di frode nell’ambito della campagna online di raccolta fondi "We Build The Wall", per la costruzione di un muro al confine con il Messico, promessa in campagna elettorale da Trump. Bannon era in attesa di processo. In totale il tycoon ha concesso la grazia a 73 persone, e commutato la pena ad altre 70, ha comunicato la Casa Bianca. Tra le figure che hanno beneficiato del perdono presidenziale ci sono i rapper Lil Wayne e Kodak Black e l'ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick.