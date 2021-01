Usa, Donald e Melania Trump lasciano la Casa Bianca. VIDEO

È il giorno dell'insediamento di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon e la moglie non presenzieranno alla cerimonia di giuramento. "Continuerò a lottare per voi", ha detto Trump nel suo discorso di addio. Poi la coppia ha preso il volo verso la residenza di Mar-a-Lago in Florida

Donald Trump e Melania hanno lasciato definitivamente la Casa Bianca. "Ritorneremo, in qualche modo", ha detto il tycoon, dopo aver lasciato insieme alla moglie, a bordo del Marine One, quella che è stata la loro residenza negli ultimi anni. L'ultimo breve discorso di addio si è tenuto alla base militare di Andrews prima di salire sull'Air Force One. I due hanno deciso di non partecipare invece al giuramento di Joe Biden ( LO SPECIALE SULL'INSEDIAMENTO DI BIDEN - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - TRUMP GRAZIA 73 PERSONE ).

Trump: "Continuerò a lottare per voi"

approfondimento

Usa, 11 frasi shock di Donald Trump negli ultimi quattro anni. VIDEO

"Abbiamo sviluppato un vaccino in pochi mesi, un miracolo medico", ha detto Donald Trump nel suo discorso di addio, alla base di Andrews. "È stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente - ha dichiarato - Continuerò a lottare per voi". Poi gli auguri alla nuova presidenza: "Auguro buona fortuna e successo alla nuova amministrazione". Ma non parteciperà al giuramento del nuovo presidente. Aggiunge: "Abbiamo il più grande Paese e la più grande economia del mondo". E saluta così: "Arrivederci. We love you. Torneremo in qualche modo. Ci vediamo presto". Nel suo discorso non nomina mai Joe Biden, ma secondo una indiscrezione della Cnn gli avrebbe lasciato una nota alla Casa Bianca.