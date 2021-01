Usa, 11 frasi shock di Donald Trump negli ultimi quattro anni. VIDEO

Dagli immigrati messicani “stupratori” fino al disinfettante da iniettarsi contro il Coronavirus e alle elezioni "più truccate di sempre", le dichiarazioni più imbarazzanti dell'inquilino uscente della Casa Bianca Condividi:

A 24 ore dall’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE), si tirano le somme degli ultimi quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, ad ogni livello. Il presidente uscente, senza dubbio, verrà ricordato anche per la sua comunicazione sopra le righe, con diverse frasi che hanno portato non pochi problemi alla sua presidenza.

Sul muro messicano approfondimento Lo speciale sull'insediamento di Joe Biden L’8 luglio 2015 Trump parla della costruzione del muro a confine con il Messico, uno dei punti forti già nella sua campagna elettorale. Definisce gli immigrati come persone che “portano droga, portano crimine. Sono stupratori”. Più di un anno dopo, l'1 settembre 2016, l’allora candidato presidente torna ancora sul tema, dichiarando che "il muro lo pagherà il Messico”. Sul rapporto con le donne "Quando sei famoso puoi fare tutto quello che vuoi alle donne. Prenderle per la f**a, tutto”, sono state le parole di Trump rivelate da una registrazione della trasmissione Access Hollywood nell’ottobre 2016 e risalenti al 2005. Dopo la diffusione dell’audio il tycoon si è difeso, scusandosi: "L'ho detto, ho sbagliato mi scuso. Non ho mai detto di essere perfetto...sarò un uomo migliore in futuro”.