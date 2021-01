L’agenda di Biden: opportunità e ostacoli dei primi 100 giorni

Sostegni all'economia e alla sanità per affrontare l'emergenza Coronavirus. Ma anche politiche ambientali, lo stop alla costruzione del muro con il Messico: queste sono soltanto alcune delle priorità dell'agenda dei primi 100 giorni dell'esecutivo Biden-Harris. Consapevoli delle molteplici sfide che dovranno affrontare, Joe Biden e Kamala Harris dovranno in primis, però, guarire un'America ferita e divisa

Un nuovo piano per l’economia, aiuti alla sanità per combattere l’emergenza coronavirus e sostenere medici ed infermieri, l’espansione del programma Obamacare, nuove politiche ambientali per eliminare le emissioni di carbonio entro il 2050. Il ritorno degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima. Ma anche lo stop alla costruzione del muro con il Messico, l’aumento delle tasse per chi guadagna più di 400mila dollari l’anno, la riforma dell’istruzione e la sicurezza nazionale.

L’esecutivo Biden-Harris non si è ancora insediato ma il programma è già molto dettagliato. E la strada si preannuncia molto in salita.

Una maggioranza estremamente sottile del Partito Democratico al Congresso e la presenza di una magistratura legata al Presidente Trump, hanno creato un ambiente che potrebbe facilmente ostacolare i sogni di un’agenda progressista.

Il 46mo presidente trascorrerà, quindi, i primi mesi della presidenza tra due forze contrapposte: da un lato l'urgenza di agire velocemente per il bene del Paese e, dall'altra, la necessità di negoziare con le aziende, scendere a compromessi e, a volte, abbandonare i sogni elettorali a favore di un approccio più realistico. Dovrà eliminare la burocrazia di Washington e gestire anche quel che resta del Partito Repubblicano.

Le sfide sono molteplici e difficili, soprattutto perché il Paese è estremamente diviso. Il primo punto dell'agenda Biden, quindi, sarà proprio di riunire e guarire un'America ferita.