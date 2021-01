Amanda Gorman, la giovane che leggerà sue poesie a insediamento Biden

Nata nel 1998 a Los Angeles, è stata scelta per recitare i suoi versi davanti al nuovo presidente americano. Nella sua composizione, anche un rimando ai fatti di Capitol Hill del 6 gennaio. Laureata ad Harvard in Sociologia, nel 2017 è diventata la più giovane vincitrice del prestigioso National Youth Poet Laureate. A fine anno uscirà il suo primo libro. L'obiettivo per il futuro? Candidarsi alla guida della Casa Bianca, non appena le sarà possibile