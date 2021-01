Come sono cambiati gli USA: lo speciale di Sky TG24

Domani Joe Biden giurerà come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. In una Casa Bianca blindata dopo l’assalto a Capitol Hill, dovrà subito iniziare a lavorare per affrontare un momento storico molto complesso per la democrazia a stelle e strisce, con un Paese mai così diviso. Come si è arrivati a questo punto? Prova a spiegarlo Sky Tg24 attraverso una collection On Demand che ripercorre gli ultimi quattro anni della politica e della società Usa

L’”assedio di Capitol Hill” è stato, forse, l’apice di una lacerazione che ha radici lontane, precedenti all’elezione di Donald Trump ma che con lui si sono fortemente radicate. Sky Tg24 ha deciso di mettere tutto in fila: docufilm, speciali e reportage. A A partire dalla campagna elettorale del 2016, quando Donald Trump, l'outsider, riesce a parlare alla pancia del Paese e conquista lo Studio Ovale, fino alle travagliate elezioni del 2020. Tutto disponibile sull’On Demand di Sky e su Skytg24.it (sarà raggiungibile anche tramite l'utilizzo di un QR Code mostrato in onda negli spazi informativi dedicati agli Usa).

Una ricostruzione fedele degli ultimi 4 anni

approfondimento

Usa, le 11 frasi shock di Donald Trump durante la sua presidenza

The Disunited States of America, uno dei titoli disponibili On demand, è un viaggio on the road nell'America più profonda, realizzato nei mesi che hanno preceduto l'elezione di Donald Trump. Produzione originale Sky, girato in 13 Stati e diretto da Luis Prieto. Il docu-film mostra il "fenomeno Donald Trump" e la sua ascesa al potere, raccontando l'elettorato che lo ha portato alla presidenza. Trump, The Apprentice President, è invece uno speciale a cura di Andrea Bonini, Renato Coen, Liliana Faccioli Pintozzi e Cristiana Mancini: un ritratto a 360 gradi della vita, sempre senza mezze misure, tra salite e discese, luci e ombre, successi e polemiche, di The Donald. Altro titolo da non perdere è America Burning, speciale a cura di Tiziana Prezzo, che racconta l'impatto dirompente che ha avuto sulla società americana la tragica morte di George Floyd e ripercorre la storia, le origini e le conseguenze delle manifestazioni del Black Live Matters.

Le interviste a Obama e Biden solo su Sky Tg24

Tra i titoli proposti, anche la terra promessa di Barack Obama, un'intervista integrale dell'ex presidente degli Stati Uniti rilasciata a Nbc, proposta in esclusiva in Italia su Sky Tg24. Nella lunga chiacchierata, l'ex presidente degli Stati Uniti parla della sua storia, le sfide e della sua visione del futuro. Altra esclusiva Sky per l'Italia è la prima intervista da presidente eletto di Joe Biden, anch'essa rilasciata a Nbc.