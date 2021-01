Insediamento di Biden alla Casa Bianca: tutto quello che c’è da sapere

Il presidente eletto e Kamala Harris presteranno giuramento intorno al mezzogiorno del 20 gennaio, come previsto, ma la cerimonia sarà molto diversa dalle precedenti: alle limitazioni imposte dal Covid si sommano i timori per possibili violenze da parte dei manifestanti

Il giuramento in tempi di Covid

Joe Biden e Kamala Harris presteranno giuramento davanti al Congresso intorno al mezzogiorno del 20 gennaio, come previsto, ma le autorità hanno chiesto di limitare la presenza del pubblico durante la cerimonia: i tagliandi disponibili per partecipare alla cerimonia saranno un migliaio, contro i 200mila distribuiti normalmente. È stato deciso, inoltre, che i tradizionali festeggiamenti, in particolare la parata lungo Pennsylvania Avenue, saranno sostituiti da una trasmissione in diretta televisiva. Il presidente rinuncerà anche al viaggio in treno di 90 minuti per raggiungere la capitale federale dalla sua Wilmington, in Delaware, pensato per ricordare i suoi 36 anni di pendolarismo, quando da senatore ogni giorno raggiungeva Washington in treno.

La partecipazione degli ex presidenti

Confermata invece la visita allo storico cimitero di Arlington, dove Biden e Harris depositeranno una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto. Alla visita parteciperanno anche gli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, con le rispettive ex first lady. Non sarà presente il presidente uscente Donald Trump, mentre dovrebbe esserci il vicepresidente uscente Mike Pence. Nel corso della giornata, Biden pronuncerà il discorso di insediamento e si trasferirà alla Casa Bianca.