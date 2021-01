Donald Trump prova a "rovinare" l’insediamento di Joe Biden

Chissà quante volte Donald Trump avrà pensato di rovinare la cerimonia di insediamento di Joe Biden. Immaginando un’uscita di scena in stile hollywoodiano. Oppure promettendo un ritorno alle prossime elezioni, ricordando che quelle del 2020 gli sono state rubate.

Ebbene: senza alcuna di queste opzioni, The Donald potrebbe raggiungere l'obiettivo di togliere spazio al rivale democratico. E non soltanto il giorno della sua, tanto attesa, inaugurazione. Bensì per i successivi 100 giorni dell'amministrazione. Come? Se la tempistica verrà rispettata, il 20 gennaio, un’ora esatta dopo l’insediamento a 46mo Presidente degli Stati Uniti di Joseph Robinette Biden Jr inizierà la procedura di impeachment nei confronti del Commander-in-Chief uscente su cui, inevitabilmente, tutti i riflettori del mondo saranno puntati.

Donald Trump verrà giudicato per aver istigato l’attacco al Congresso, con esplicito riferimento ai fatti del 6 gennaio. L’impeachment, però, per avere un effetto concreto, dovrà ottenere l’approvazione dei due terzi del Senato e l’adesione di molti senatori repubblicani sarà pressoché necessaria. Gli stessi che, però, si oppongono al processo ma di cui Biden ha bisogno per iniziare il lavoro da presidente, approvando il nuovo esecutivo e un importante pacchetto economico a sostegno dell’emergenza coronavirus.

Senza il sostegno bipartisan, i primi 100 giorni del governo Biden-Harris saranno molto complicati. Chissà cosa penserà Donald Trump. Forse lo possiamo prevedere.