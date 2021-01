Washington, 4 morti nell'assalto dei sostenitori di Trump a Congresso

Pence: "La violenza non vince mai". Trump: "Tornate a casa, vi amo"

I sostenitori di Donald Trump hanno assaltato Capitol Hill per protestare contro la certificazione di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. I facinorosi, che si sono radunati dopo un comizio estemporaneo del tycoon, hanno sfondato i cordoni della polizia e sono entrati nel Congresso, che è stato poi messo in lockdown. Innumerevoli i video e le foto che sono state diffuse sui social. Il Congresso ha ripreso poi i lavori diverse ore dopo. "Non avete vinto, la violenza non vince mai", ha detto in apertura il vicepresidente Usa, Mike Pence. Trump, nel corso delle proteste, è intervenuto con un video in cui ribadiva l'accusa di elezioni falsate invitando comunque i suoi fan a 'tornare a casa'. Il presidente uscente stato bannato temporaneamente dai principali social media, Twitter, Facebook e Instagram.