Trump bloccato da Twitter, Facebook e Instagram dopo assalto Congresso

Inizialmente Twitter, per la prima volta, ha cancellato alcuni degli ultimi cinguettii di Donald Trump, fra i quali il video registrato in cui invitava i manifestanti ad andare a casa pur continuando a denunciare brogli elettorali. Successivamente sempre Twitter ha bloccato l'account di Trump per 12 ore. La società ha inoltre spiegato che ulteriori violazioni delle politiche del social, incluse quelle sulle minacce violente, si tradurranno in una sospensione permanente dell'account.

Trump bloccato anche da Facebook e Instagram

leggi anche

Trump ai supporter dopo gli scontri: Elezioni rubate, ma andate a casa

In seguito, anche Facebook ha bloccato il presidente uscente per 24 ore. Mark Zuckerberg, secondo le ricostruzioni di Axios, avrebbe definito la situazione a Washington "un'emergenza" e, in una email ai dipendenti, ha assicurato che si stavano valutando altre misure per tenere la gente al sicuro. Anche Instagram, secondo quanto riportato da The Verge, ha preso la stessa decisione.