Assalto al Congresso dei sostenitori di Trump: 4 i morti. LIVE

Congresso boccia anche obiezione su Pennsylvania

Dopo che il Senato aveva bocciato l'obiezione sui risultati elettorali in Pennsylvania con 92 voti contro 7, il risultato alla Camera ha visto vincere il no all'obiezione con 282 deputati contro 138. Ora il Congresso torna a riunirsi in plenaria per continuare il conto dei voti nei singoli stati in ordine alfabetico: dopo la Pennsylvania ne restano 12. Nella notte, anche l'obiezione sui risultati in Arizona era stata respinta a maggioranza, come previsto. Non e' previsto che ci siano ulteriori intoppi verso la conclusione del conteggio dei voti; ci si attende un'obiezione della Camera sul risultato in Wisconsin, ma non dovrebbe disporre dell'appoggio di almeno un senatore come previsto

perche' si proceda alla discussione.