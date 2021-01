Assalto Congresso Usa, Biden: risultato attacco di Trump a democrazia

Quanto accaduto ieri è il "risultato dell'attacco di Trump alla democrazia". Joe Bide n attacca il tycoon dopo l'assalto al Campidoglio , ed ettichetta l'episodio come uno "dei giorni più bui della storia americana", un "assalto alla nostra democrazia". Non solo: per il presidente eletto, Trump ha incitato l'attacco al Congresso. Ma avverte: "Non è al di sopra della legge" ( FOTO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Biden: assalto alla democrazia commesso da “terroristi interni”

approfondimento

Usa, leader dem: rimuovere Trump con 25esimo emendamento. Cosa prevede

"Ci piacerebbe poter dire che" l'assalto dei manifestanti pro Trump al Campidoglio "non poteva essere previsto ma lo avevamo previsto”, in quanto è conseguenza di "quattro anni in cui il presidente ha manifestato disprezzo per la nostra democrazia, la Costituzione e il rispetto della legge in tutto quello che ha fatto”, ha aggiunto il neo-presidente democratico, durante la sua conferenza stampa. Biden ha poi espresso il suo "cordoglio” per le vite delle quattro persone morte e condannato quello che ha definito un "assalto alla nostra democrazia", commesso da "terroristi interni". "Hanno profanato la casa del popolo" e "Trump ha scatenato l'attacco parlando col linguaggio dei dittatori. Quello che abbiamo visto è terrorismo domestico", ha sottolineato. È inoltre "inaccettabile" il diverso trattamento fra i manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori di Donald Trump", ha affermato Biden, definendo "terroristi domestici" i manifestanti che hanno attaccato il Congresso.