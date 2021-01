Stati Uniti, ecco cosa prevede 25esimo emendamento

1/10 ©Ansa

Il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana, che a Washington diversi rappresentanti politici chiedono di invocare per estromettere il presidente uscente Donald Trump dopo l'assalto al Congresso di un gruppo di suoi sostenitori estremisti in seguito al comizio di ieri, prevede, tra le varie possibilità, che il vice presidente possa assumere i poteri in caso di incapacità del presidente in carica. Ecco quali sono gli scenari previsti

