Usa, irruzione di manifestanti pro-Trump in Campidoglio. FOTO

Interrotta la votazione per la ratifica dell'elezione di Joe Biden. I sostenitori del tycoon sono entrati a Capitol Hill, dove la polizia ha estratto le armi per difendere i parlamentari e - secondo media Usa che citano fonti mediche - una donna è rimasta ferita al petto da un colpo di arma da fuoco. Nel pomeriggio il presidente uscente aveva detto in un comizio: "Fermeremo il furto" dei voti. Biden: "La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti"