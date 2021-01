Trump: "Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria"

"Fermeremo il furto" dei voti, dice il presidente uscente, usando lo slogan "stop the steal" davanti ad alcune migliaia di sostenitori radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione "Save America"

"Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai" la vittoria: Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione 'Save America'. "Fermeremo il furto" dei voti, ha detto il tycoon, usando lo slogan "stop the steal”. "Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni", ha continuato Trump, rafforzando la pressione sul vicepresidente che oggi presiederà il Congresso riunito per certificare la vittoria di Biden.