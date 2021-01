Usa, ballottaggi in Georgia per Senato. Dem Warnock rivendica vittoria

Il reverendo ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler. Se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia. È testa a testa tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue. Intanto Pence ha detto a Donald Trump che non crede di avere i poteri per bloccare la certificazione della vittoria di Biden da parte del Congresso, che si riunisce oggi. Il tycoon evoca nuovi brogli

Il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato Usa, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate. "Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha detto il reverendo. Se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia. È testa a testa (50% a 50%) invece tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue nel secondo dei due ballottaggi che decideranno le sorti del Senato, e dell'intera legislatura, sino alle elezioni di Midterm del 2022. Intanto Mike Pence ha detto a Donald Trump che non crede di avere i poteri per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso, che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la sua presidenza. Trump lo ammonisce: politicamente "dannoso" per lui se rifiutasse di bloccare la certificazione.