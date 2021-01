Usa, Biden sull’irruzione al Campidoglio: “Minaccia senza precedenti”

Il presidente eletto ha parlato al Paese in tv, invitando i manifestanti a lasciare Capitol Hill: “Chiedo a questa folla di tornare indietro e lasciare che la democrazia faccia il suo corso. È un assalto all’applicazione della legge come poche ne abbiamo viste prima d’ora”. Trump ai suoi sostenitori: "L'elezione ci è stata rubata, ma dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito" Condividi:

"La nostra democrazia è sotto attacco”. Così il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, parlando in tv al Paese, ha commentato l’irruzione in Campidoglio di alcuni manifestanti pro-Trump, nel giorno in cui il Congresso stava procedendo con la ratifica - poi interrotta - della vittoria del democratico alle elezioni del 3 novembre (AGGIORNAMENTI - FOTO). E anche il tycoon è intervenuto, su Twitter, con un messaggio registrato per i suoi sostenitori: "L'elezione ci è stata rubata, ma dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito".

“Questa è un’insurrezione, una minaccia senza precedenti” vedi anche Usa, irruzione di manifestanti pro-Trump in Campidoglio. FOTO Biden ha parlato di “una minaccia senza precedenti", e ha aggiunto: "Questa non è una protesta, è un'insurrezione. Le scene di caos non riflettono l'America vera, non rappresentano chi siamo. È un assalto all’applicazione della legge come poche ne abbiamo viste prima d’ora”. “Sono scioccato e rattristato - ha detto il democratico - l’America è basata sull’onore, sulla dignità, sul rispetto, sulla tolleranza, questo è quello che siamo. La democrazia è fragile e va preservata”.

“È quasi sedizione e deve finire adesso” leggi anche Sostenitori di Trump irrompono a Capitol Hill. Media: un ferito grave Biden ha poi parlato dei manifestanti come di “un piccolo numero di estremisti che non vogliono rispettare la legge, è soltanto disordine, è caos, è quasi sedizione e deve finire adesso”. “Chiedo a questa folla di tornare indietro e lasciare che la democrazia faccia il suo corso”, ha aggiunto il presidente eletto, invitando Donald Trump ad andare in tv e fare lo stesso: "Le parole di un presidente hanno il loro peso. Non importa quanto bravo o cattivo quel presidente sia, nel migliore dei casi le parole di un presidente possono essere d’ispirazione, nel peggiore possono incitare".