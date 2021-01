Assalto al Congresso Usa, le reazioni dei leader politici nel mondo

2/16 ©Ansa

Una critica diretta a Donald Trump è stata espressa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Le immagini arrivate agli Usa "mi hanno riempito di rabbia e tristezza", ha detto intervenendo a una manifestazione politica della Csu, per via virtuale. "Deploro che il presidente Trump non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni da novembre e che non lo abbia fatto neppure ieri", ha aggiunto. "Dubbi sono stati sollevati sull'esito delle elezioni e si è preparata l'atmosfera per gli eventi della notte scorsa"

