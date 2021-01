Sostenitori Trump irrompono al Campidoglio. Congresso in lockdown LIVE

Sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione a Capitol Hill mentre il parlamento era riunito per la ratifica dell'elezione di Joe Biden ( GUARDA LE FOTO ). Il blitz è avvenuto a poche ore da un discorso tenuto da Trump, che parlando ai suoi elettori ha ribadito la volontà di non concedere la vittoria a Biden, accusando gli avversari di aver "rubato le elezioni". Si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti. Secondo i media americani, una donna è stata ferita da colpi di arma da fuoco e si troverebbe in condizioni molto gravi. A Washington è stato stabilito un coprifuoco alle 18 ora locale (la mezzanotte in Italia). Dopo esser stato sollecitato anche da Biden, il presidente è apparso in televisione per invitare tutti alla calma: "Ci hanno tolto la vittoria, ma tornate a casa", ha detto, "non vogliamo che ci siano feriti". Twitter ha però bloccato like e condivisioni del video. Lo stesso Trump ha ordinato lo schieramento della Guardia nazionale nella capitale.