Lady Gaga canterà l'inno nazionale per l'inaugurazione di Joe Biden e Kamala Harris il 20 gennaio. Il comitato inaugurale di Biden-Harris ha confermato a Variety che l'artista eseguirà "The Star Spangled Banner" per la cerimonia del giuramento, che in genere inizia intorno alle 11:30 del mattino (ora locale)

