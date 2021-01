Biden 46° presidente USA: Lady Gaga canta l'inno americano. VIDEO

Giornata storica per gli Stati Uniti, quella dell'insediamento ufficiale di Joe Biden come 46° presidente degli Stati Uniti d'America. La cerimonia si è aperta alle 17:15 (ora italiana) con l'inno nazionale americano cantato da Lady Gaga in un microfono "dorato": una delle tante star al fianco del presidente democratico, in una giornata che è proseguita con l'esibizione di Jennifer Lopez e si concluderà nella notte italiana con lo show condotto da Tom Hanks. ( SEGUI LA DIRETTA DI SKY TG24 )

approfondimento

Lady Gaga celebra le sue origini italiane

Nata a New York nel 1986, di chiare origini italiane come si evince dal suo vero nome (Stefani Joanne Angelina Germanotta), Lady Gaga prosegue la tradizione dei divi della musica americana che si sono esibiti a un Inauguration Day: solo per citarne alcuni, Beyoncé tenne a battesimo il secondo insediamento di Barack Obama nel 2012, Aretha Franklin si esibì per Jimmy Carter, Ricky Martin cantò per George W. Bush, mentre per Bill Clinton si scomodò addirittura "il re" Michael Jackson.

Al di là del suo enorme significato politico, la cerimonia d'insediamento del nuovo Presidente USA è anche un'occasione di ammirare lo stile e il look di alcune tra le persone più potenti e importanti del pianeta: ecco i vestiti più belli e interessanti che stanno sfilando al Campidoglio, mentre qui potete trovare una retrospettiva sui precedenti Inauguration Day della storia americana e dei loro protagonisti, da Melania Trump fino a Jacqueline Kennedy.