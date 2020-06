Michael Jackson, 11 anni senza il Re del Pop: le canzoni più iconiche

Da I Want You Back a You Rock My World passando per Earth Song, Bad e Dirty Diana, la discografia del Re del Pop ha lasciato al pubblico un'eredità musicale senza precedenti

È il 25 giugno 2009 quando il mondo perde il più grande artista che sia mai esistito. Dal debutto in tenerissima età al fianco dei fratelli fino alla conquista del titolo di Re del Pop: ecco i migliori brani di Michael Jackson.

Michael Jackson: un artista eterno approfondimento Michael Jackson, 11 anni fa scompariva il Re del Pop. FOTO Sono passati undici anni dalla sua scomparsa, ma il tempo sembra essersi fermato e con lui anche la musica. Michael Jackson (FOTO) non è stato "solo" un cantante, un ballerino, un produttore o uno show-man, ma molto di più. La sua musica non ha solamente influenzato la discografia riscrivendone la storia e ispirando generazioni e generazioni di artisti, ma ha avuto eco anche all’interno della società. Scegliere le canzoni più belle e amate di Michael Jackson è praticamente impossibile, ogni sua opera d’arte, poiché così va trattata la sua discografia, andrebbe menzionata e riascoltata continuamente. Dalla pubblicazione dell'album più famoso e apprezzato di sempre alla realizzazione del video di Scream, il più costoso mai girato all'epoca, Michael Jackson ha lasciato un'eredità musicale senza precedenti.

The Jackson 5 - I Want You Back (1969)

Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough (1979)

Michael Jackson - Billie Jean (1983)

Michael Jackson - Beat It (1983)

Michael Jackson - Thriller (1984)

Michael Jackson - Bad (1987)

Michael Jackson - Dirty Diana (1988)

Michael Jackson - Black or White (1991)

Michael Jackson - Heal the World (1992)

Michael Jackson feat. Janet Jackson - Scream (1995)

Michael Jackson - Earth Song (1995)