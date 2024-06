Michael Jackson, 15 anni fa la morte del Re del Pop. FOTO

5/15 ©Getty

In questi stessi anni inizia un felice sodalizio con Quincy Jones: l'album da lui prodotto, dal titolo Off the Wall del 1979, vende dieci milioni di copie. Sempre con Jones, nel 1985, Jackson partecipa a We are the world, il brano cantato dalle più grandi star dell'epoca per raccogliere fondi per l'Africa

