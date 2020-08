Lady Gaga celebra le sue origini italiane

Il grande amore per il Bel paese e una ricetta per omaggiarlo: la cantante ha parlato con grande affetto delle sue origini

Mentre cresce sempre di più l’attesa per vedere Lady Gaga sul palco degli MTV Video Music Awards con la prima performance legata alla nuova era discografica Chromatica , la voce di Born This Way ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che conta oltre quarantatré milioni di follower celebrando le sue origini italiane.

Lady Gaga: il post su Instagram

Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste più influenti, amate e rivoluzionarie del terzo millennio. Dall’esplosione mediatica con Just Dance al successo travolgente di Rain On Me in collaborazione con Ariana Grande, l’artista ha dominato le classifiche di tutto il mondo diventando anche uno dei volti più celebri dello showbiz internazionale.

Nel corso degli anni la cantante, attrice e imprenditrice (FOTO) ha più volte orgogliosamente parlato delle sue origini italiane.

Poche ore fa Lady Gaga ha condiviso un post in cui ha raccontato la ricetta della tradizione culinaria italiana preparata e di quanto ami connettersi alle sue radici. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento più di un milione e mezzo.