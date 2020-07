La voce di Rain On Me continua a mietere successi grazie al nuovo album, che ha conquistato le classifiche

È il 29 maggio 2020 quando Lady Gaga imbarca i bagagli dei fan per il volo diretto sul pianeta Chromatica : i consensi non si fanno attendere, pubblico e critica apprezzano immediatamente il disco, che ora si prepara a tagliare un importante traguardo.

Lady Gaga: grandi risultati per l’ultimo album

La nuova era discografica della voce di Born This Way è stata aperta dal singolo Stupid Love, che ha dato un assaggio del sound e del visual che avrebbero caratterizzato l’album. Il brano ha ottenuto un ottimo riscontro grazie anche alla decisione della cantante di virare su suoni più elettronici senza però abbandonare quel celebre pop che l’ha resa una delle artiste più famose a livello mondiale.

Venerdì 22 maggio Lady Gaga ha lasciato tutti senza parole pubblicando l’esplosiva Rain On Me in collaborazione con Ariana Grande riscuotendo un successo straordinario. Infatti, il duetto ha raggiunto la prima posizione di numerose classifiche, tra le quali anche la US Billboard Hot 100; a fare da traino il video ufficiale che al momento vanta più di centocinquanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Poche ore fa Mediatraffic ha pubblicato la stima delle copie vendute dal disco, stando a quanto riportato dal sito, il totale dell’ultima settimana sarebbe di 52.000 che avrebbe portato il numero complessivo a ben 989.000 facendo così ipotizzare il superamento del milione nei prossimi giorni.