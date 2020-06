Lady Gaga, annunciate le nuove date del tour

Dopo il grande successo del duetto con Ariana Grande sulle note di Rain On Me, la popstar ha annunciato lo slittamento della tournée The Chromatica Ball

Il viaggio sul pianeta Chromatica ha riscosso uno straordinario successo, infatti l’ultimo progetto discografico della voce di Born This Way ha entusiasmato il pubblico debuttando in cima alle chart di numerosi paesi.

Lady Gaga: il tour rinviato al 2021 approfondimento Lady Gaga, benvenuti su Chromatica: è uscito l'album dance Il sesto album della cantante avrebbe dovuto aprire a un tour mondiale con cui la cantante avrebbe portato musica, divertimento e coreografie spettacolari ai suoi fan ma l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha ovviamente comportato lo slittamento della tournée, posticipata all'estate 2021. Infatti, poche ore fa la voce di 1000 Doves ha pubblicato le nuove date tramite un post che ha subito fatto il peno di like contandone al momento oltre 460.000 su Instagram. Il tour, al momento sempre composto da sei tappe, si aprirà il 25 luglio a Parigi per poi raggiungere Londra cinque giorni dopo, mentre il 7 agosto sarà la volta di Boston, seguita da Toronto il 16, New Jersey il 19 e infine Chicago il 27.

Lady Gaga: “Abbiamo lavorato duramente” approfondimento Chromatica di Lady Gaga debutta al primo posto in Italia Lady Gaga ha scritto un messaggio ai fan nella didascalia del post: “The Chromatica Ball è ufficialmente spostato all’estate 2021. Abbiamo lavorato duramente per trovare il modo più sicuro e rapido di portarvi questo show, ma la cosa più importante è che ognuno stia bene e sia capace di ballare insieme ai concerti come abbiamo sempre fatto”. In seguito, la cantante ha aggiunto: “Se avete già acquistato un biglietto, troverete tutte le nuove informazioni nella vostra casella di posta elettronica. Non vedo l’ora di potervi vedere lì. Nel frattempo continuate a ballare in casa”.