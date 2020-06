Messaggi di incoraggiamento ma anche contro il razzismo e il sessismo. L'invito a credere sempre in se stessi e ad essere gentili l'uno con l'altro. L'evento in streaming ha conquistato i media grazie ai discorsi toccanti di alcuni celebri nomi di Hollywood

Ogni anno migliaia di studenti americani attendono con impazienza l’arrivo della consegna dei diplomi, simbolo dei traguardi raggiunti e punto di svolta per l’inizio di una nuova vita.

Dear Class of 2020: l’evento

Nel corso del tempo alcuni dei college più celebri degli Stati Uniti d’America hanno ospitato personalità illustri che hanno tenuto discorsi motivazionali e incoraggianti, un esempio Tim Cook nel 2009.

L’emergenza legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato un drastico cambio di programma, infatti i ragazzi non hanno potuto fare ritorno nelle scuole per celebrare insieme la fine dell’anno accademico, per questo motivo alcuni dei volti più noti di Hollywood si sono uniti nell’evento Dear Class of 2020, tra loro Lady Gaga (FOTO), Beyoncé, Bono Vox e Michelle Obama (TUTTI GLI ARTISTI - FOTO).

Lady Gaga: l’importanza della gentilezza

La voce di Rain On Me ha aperto il video raccontando di aver registrato un nuovo discorso in seguito alla nascita del movimento Black Lives Matter. Lady Gaga ha regalato al pubblico parole emozionanti e intrinseche di significato con le quali ha equiparato i ragazzi dei college ai semi di una nuova foresta che dovrà crescere.

Negli oltre sei minuti, la cantante ha sottolineato più volte l’importanza di essere buoni l’un l’altro.