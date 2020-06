Black Lives Matter, Dwayne Johnson attacca Trump su Instagram

Dwayne Johnson ha chiesto a Donald Trump dove sia l’uomo che avrebbe il compito di guidare i cittadini americani in un momento così delicato per la nazione

Dwayne Johnson si aggiunge al coro di voci del mondo dello spettacolo che si sono schierate in prima linea in supporto del Black Lives Matter . L’attore, classe 1972 , ha pubblicato un lungo video di oltre otto minuti in cui ha posto domande a Donald Trump .

Nel corso del video Dwayne Johnson chiede più volte a Donald Trump dove sia l’uomo che avrebbe il compito di guidare i cittadini in un momento così fragile e dove siano compassione, amore e gentilezza, più che mai necessarie in questo momento.

The Rock apre il filmato chiedendo a Donald Trump dove sia in un momento così delicato e importante per la società ricordando anche l’importanza della protesta e quanto siano coraggiose le persone scese in strada per sostenere il movimento ponendo anche l’attenzione sul fatto che ormai il cambiamento sia iniziato.

Dwayne Johnson: “Dove sei? La nostra nazione è paralizzata”

Il video di Dwayne Johnson è stato accompagnato da un testo in cui sono stati riassunti i punti fondamentali del suo appello, questo l’incipit: “Dove sei? La nostra nazione è paralizzata e in ginocchio implorando di essere ascoltata e supplicando il cambiamento. Dov’è il nostro leader compassionevole? Il leader in grado di unire e ispirare la nostra nazione nel momento più doloro quando ne abbiamo maggioranti bisogno. Il leader che fa un passo in avanti e si assume la piena responsabilità per la nostra nazione e ne abbraccia ogni colore. Il leader che prende la nazione in ginocchio e la fa rialzare e che dice ‘Avete la mia parola, la supereremo, insieme, il cambiamento arriverà’”.

The Rock ha chiuso il post sottolineando ancora una volta come il cambiamento sia cominciato e le coscienze risvegliate: “Dove sei? Perché noi siamo tutti qui. Forse un giorno quel leader galvanizzare ritornerà. In entrambi i casi, il processo di cambiamento è già iniziato”.

Le parole dell’attore hanno immediatamente fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali.