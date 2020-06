La voce di Rain On Me continua la sua battaglia al fianco della protesta Black Lives Matter supportando e donando fondi alle associazioni coinvolte

Nel corso degli anni Lady Gaga ( FOTO ) si è sempre schierata in prima linea al fianco delle comunità più fragili mostrando supporto con iniziative solide e concrete, ora la voce di Marry The Night ha annunciato che nei prossimi giorni il suo profilo Instagram sarà utilizzato dalle associazioni coinvolte nella protesta Black Lives Matter .

Lady Gaga: "Domani consegnerò il mio account Instagram aLle organizzazioni"

Poche ore fa Lady Gaga ha pubblicato un lunghissimo messaggio in supporto alla protesta scoppiata negli Stati Uniti d’America indicando alcune associazioni alle quali poter affatturare donazioni, questo un estratto delle sue parole: “Applaudo i cittadini coraggiosi di questa nazione che hanno deciso di farsi sentire, sostengo tutte le voci inascoltate della comunità nera. Spero che le loro voci possano essere ascoltate in modo forte e chiaro e che possano sentirsi amati e appoggiati dagli altri. So che sapete quanto creda nella gentilezza. Lo spirito di questo movimento è intrinsecamente radicato in un sogno universale di gentilezza ed è esattamente lo stesso amore che auguro alle persone che in questo momento stanno soffrendo”.

In seguito la cantante di Chromatica ha indicato alcune associazioni alle quali poter effettuare donazioni: Loveland Foundation, Black Lives Matter, Campaign Zero, Marsha P. Johnson Institute, NAACP Legal Defens Fund, Color of Change, Black Future Lab, Fair Fight, National Lawyers Guild e Community Justice Action Fund.