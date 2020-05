La mamma di Beyoncé pubblica una foto dolcissima della figlia neonata

“Chi è chi? Io e Bey neonate con la cuffietta: avrei dovuto trasformare anche la sua foto in bianco e nero! Ma non sapevo come fare” scrive Tina Knowles, mamma di Beyoncé , pubblicando due scatti decisamente vintage. A sinistra lei, a destra la figlia, complici i due outfit molto simili le due bimbe sembrano la stessa persona. E, quando un utente le invia la foto convertita in bianco e nero, la somiglianza è ancor più evidente.

“Tina i tuoi geni sono potenti!” commenta un follower. “Ti ha rubato l’intera faccia” replica un altro. E non si può dire che non abbiano ragione. Lo scorso 10 maggio, invece, era toccato a Beyoncé rendere omaggio alla sua amata mamma. Nel giorno della Festa della Mamma, la cantante ha pubblicato una foto della madre da ragazza, scrivendo: “Cara mamma, sono grata per ogni parte di te e per ogni secondo che condividiamo. Grazie per avermi dato la vita e grazie per ampliare la mia coscienza. Non sarei stata in grado di fare nulla di ciò che ho fatto nella mia vita senza la tua forza, la tua saggezza e le tue preghiere. Il mio più grande obiettivo nella vita è che i miei figli sentano l'amore che tu hai fatto sentire a noi”.

L’amore di Beyoncé per la mamma

Nel corso di un’intervista al “The Oprah Winfrey Show”, a cui era arrivata accompagnata proprio da Tina Knowles nel ruolo della guest star, Beyoncé aveva parlato del rapporto che la lega alla madre.

“La descriverei come la miglior madre del mondo, davvero. Mi sento davvero fortunata ad averla avuta accanto in ogni mio successo, perché so che ci sono persone che non possono dire lo stesso” disse ad Oprah Winfrey. Per poi spiegare che, crescendo, la madre l’ha sempre ispirata. E che non sarebbe la persona che è, senza di lei. “Sei una donna fenomenale, e io vorrei tanto essere come te”, disse Beyoncé alla mamma in quell’occasione. E, ancora: “Mia madre è una di quelle persone che dovresti sentirti onorato di conoscere. Non importa chi tu sia: ti innamori di lei perché è spirituale, ispiratrice, forte, divertente, creativa, talentuosa… è davvero tutto ciò che io vorrei essere”.

Del resto, Tina per Beyoncé c’è sempre stata. Soprattutto quando il suo matrimonio con Jay-Z è entrato in crisi, e la figlia ha dovuto rialzarsi dalla batosta. E se la popstar somiglia caratterialmente alla madre come le somiglia fisicamente, possiamo dire che nulla - neppure una crisi col marito - la abbatterà.