George Clooney e Amal: "In 10 anni di nozze non abbiamo mai litigato"

“Stiamo ancora cercando un motivo per cui litigare”. In un’intervista rilasciata il 21 aprile a CBS Morning, George Clooney ha rivelato che, in oltre dieci anni di matrimonio, non ha mai litigato con la moglie, Amal Alamuddin. “Amal ed io siamo stati qui con te un’altra volta, e ricordo che abbiamo detto che non avevamo mai avuto una discussione e non l’abbiamo ancora avuta”, ha detto il divo di Hollywood. Lui e l’avvocata specializzata in diritti umani, 47 anni, si sono sposati nel 2014, mentre nel 2017 hanno avuto due gemelli, Ella e Alexander. “Mi sento così straordinariamente fortunato ad aver incontrato questa donna incredibile. Mi sento come se avessi vinto il jackpot. E non c’è giorno che passa in cui non mi senta l’uomo più fortunato del mondo”.