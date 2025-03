Nuovo look per George Clooney, capelli castani per esigenze di copione

Il divo di Hollywood è alquanto irriconoscibile, almeno per chi ha fissa davanti agli occhi la sua bellissima chioma sale e pepe: l'attore dice addio ai suoi iconici e fascinosi capelli grigi per dare il benvenuto a una chioma dal colore marrone. Non è una scelta personale bensì una trasformazione necessaria per un ruolo a Broadway, dunque si spera che la sua zazzera brizzolata torni al più presto. Anche perché la moglie Amal non approva: non gradisce affatto il nuovo look del consorte…



Quel colore marrone della zazzera del divo di Hollywood non è una scelta personale bensì una trasformazione necessaria per un ruolo a Broadway. Però la moglie non approva comunque, qualunque sia la motivazione che sta alla base di questa metamorfosi: non gradisce affatto il nuovo look del consorte… Sia Amal sia gli estimatori della bellezza indubbia dell’attore americano sperano vivamente che questo non sia un addio ma soltanto un arrivederci alla chioma sale e pepe per la quale Clooney è passato alla "storia del fascino" (gli va dedicato un capitolo molto ricco, che però si conclude con questa sua inedita tinta marroncina, diciamocelo...). Potete guardare la foto di George Clooney con i capelli tinti di marrone in fondo a questo articolo.

Il divo paparazzato a New York Domenica scorsa, il 10 marzo 2025, George Clooney è stato avvistato e paparazzato a New York mentre usciva dal ristorante francese Raoul’s, nel cuore di Soho. Ad accompagnarlo c’erano sua moglie Amal e il loro amico, l’avvocato Kevin Johnson. Ciò che ha colpito maggiormente chi lo ha incontrato è stato proprio il dettaglio della chioma: il leggendario grigio - che da sempre lo contraddistingue - ha lasciato spazio a un castano scuro, di dubbio gusto... Approfondimento George Clooney e Brad Pitt diventano killer per Jimmy Kimmel. VIDEO

Una tinta che accentuerebbe le rughe di Clooney E pensare che ci sono tanti uomini (e donne, soprattutto) che optano per la tinta dei capelli per nascondere il grigiore… In questo caso, invece, il colore posticcio ha peggiorato decisamente la situazione. In rete molti utenti dei social network sostengono che la tinta più scura abbia accentuato le rughe sul viso della star americana, facendo apparire l’attore più in là con gli anni piuttosto che ringiovanito.

George Clooney stesso, in un’intervista rilasciata lo scorso febbraio, aveva ironizzato sul fatto che tingersi i capelli a una certa età non è sempre la scelta migliore: “Non c’è nulla che ti invecchi di più che provare a sembrare più giovane”. Queste sue parole ora sembrano calzare a pennello, anzi: a capello! Approfondimento Mostra del Cinema di Venezia, lo show di George Clooney e Brad Pitt

Una trasformazione necessaria per Broadway Dietro la decisione dell’attore non c’è stata una scelta estetica ma una necessità professionale, come anticipavamo all’inizio dell’articolo. Clooney è attualmente impegnato a Broadway con lo spettacolo Good Night, and Good Luck, ispirato al film che lui stesso ha scritto e diretto nel 2005. Nella pellicola originale interpretava Fred Friendly, mentre a teatro veste i panni del giornalista Edward R. Murrow, un uomo sulla quarantina. Avendo 63 anni, per risultare più credibile nella parte è stato necessario un intervento sul colore della zazzera. Il regista voleva donargli un aspetto più giovane, ma il risultato finale non sembra aver ottenuto l’effetto sperato. La tinta eccessivamente scura, infatti, mette ancora più in evidenza i segni del tempo. Clooney, consapevole del rischio, ha comunque accettato di buon grado il compromesso per esigenze di scena. Approfondimento Amici e colleghi, il sodalizio Clooney-Pitt in sei film

Amal Clooney e i figli non approvano il nuovo look Il pubblico potrebbe faticare ad abituarsi alla nuova immagine dell’attore, dato che addirittura i suoi cari stanno storcendo il naso. In casa Clooney, infatti, quasi tutti hanno già espresso la propria disapprovazione. La moglie, Amal, non apprezza affatto il cambiamento. Era prevedibile, dato che già nel febbraio 2025 George Clooney aveva previsto la sua reazione, dichiarando scherzosamente: “Mia moglie lo odierà”. Però non è solo lei, a quanto pare, che non gradisce quell'inedito George castano: sembra che anche i gemelli della coppia non abbiano risparmiato al padre qualche risata… Comunque sia, Amal Clooney non sembra troppo preoccupata, conscia del fatto che si tratta di una trasformazione solo temporanea. Presto la sua dolce metà tornerà a essere quell’uomo affascinante che tanto lei (e milioni di fan) apprezzano, riabbracciando il look che lo ha reso un’icona di fascino. Durante la loro uscita domenicale, infatti, la donna si è mostrata serena e sorridente accanto al marito, sfoggiando un outfit casual ma raffinato e, a sua volta, un leggero cambio di look con riflessi più chiari nei capelli. Approfondimento George Clooney e Amal (quasi) in vacanza a Saint Tropez

Il vero sacrificio per il ruolo a Broadway La tinta castana non è l’unico sacrifico che Clooney ha dovuto affrontare per il ruolo che interpreta a Broadway. Il divo ha dovuto trasferirsi da Los Angeles a New York per un periodo prolungato, vivendo lontano dalla famiglia. E questo, senz’altro, sarà stato per lui il sacrificio più grande.