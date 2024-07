George Clooney e Amal (quasi) in vacanza a Saint Tropez

La coppia è stata avvistata mano per mano nella cittadina della Costa Azzurra, dove si sono concessi un pranzo romantico, anche se lui pensa al lavoro perché non è ancora in ferie (pare sia in trattative per un nuovo film sui supereroi, forse targato Marvel). I due sono stati paparazzati nel Sud della Francia, non lontano dalla tenuta che ora chiamano casa, ossia Domaine du Canadel

George Clooney e Amal sono stati avvistati a Saint Tropez mentre passeggiavano mano per mano.



La coppia è stata paparazzata nella cittadina della Costa Azzurra, dove si sono concessi un pranzo romantico (e "chidfree"), anche se lui pensa al lavoro perché non è ancora in ferie (pare stia per essere scritturato per un prossimo film sui supereroi, probabilmente targato Marvel, anche se per adesso si tratta solo di rumors). I due coniugi si trovano nel Sud della Francia, non lontano dalla tenuta che ora chiamano "casa", ossia Domaine du Canadel.



Per loro l’estate 2024 è ufficialmente incominciata, e infatti quando Amal e George Clooney tornano a farsi vedere in pubblico per questioni non di lavoro significa che è incominciata davvero la bella stagione... Le loro uscite disinvolte sono un po' come la rondine che per qualcuno fa già primavera, ecco.

L’estate 2024 è targata Saint Tropez in casa Clooney. Gli anni scorsi il divo di Hollywood e la sua divina consorte ci avevano abituato a inaugurare l’estate dalla villa Oleandra di Laglio, sul Lago di Como. Ora, invece, hanno scelto di stabilirsi nel Sud della Francia, dove risiedono (quando sono liberi da impegni di lavoro) già da alcuni mesi. Dunque le ferie (benché non siano totalmente ancora in vacanza, ripetiamo) non potevano che iniziare da lì.

La Provenza è diventata per loro una casa, con Domaine du Canadel che è la tenuta in cui davvero dicono di sentirsi “at home”, con i gemelli Ella e Alexander.