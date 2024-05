George Clooney e Adam Sandler a Milano per un film

Nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, la Stazione Centrale di Milano è andata in subbuglio. Il motivo? La presenza, al binario 20, di George Clooney e Adam Sandler. I due divi hollywoodiani hanno girato alcune scene di un film top-secret, e sono stati ripresi da decine di fan increduli.

George Clooney e Adam Sandler a Milano

Un set blindatissimo, ma non per l'occhio di TikTok. Sebbene protetti da una robusta scorta, George Clooney e Adam Sandler sono stati sorpresi da diversi passeggeri che transitavano presso la Stazione Centrale di Milano durante il pomeriggio del 2 maggio. Clooney, elegantissimo, indossava una giacca color carta da zucchero, camicia a righe e occhiali a specchio. Sandler, invece, aveva un gilet imbottito e occhiali scuri (e c'è chi, su TikTok, lo ha scambiato per Matteo Salvini). Attorno a loro, una quaratina di comparse con abiti degli anni Novanta. Di quale film si tratta? Come riportato dall'Hollywood Reporter, George Clooney e Adam Sandler sono nel cast dell'ultimo progetto di Noah Baumbach, prodotto per Netflix ma dal titolo top secret (come la data). Per vedere il risultato delle riprese milanesi, dunque, bisognerà attendere ancora un po'.