La notizia rimbalza sul web da diversi giorni: secondo alcune indiscrezioni, l'attore avrebbe messo in vendita la residenza di Laglio perché non gradita ad Amal. Tuttavia, un suo rappresentante avrebbe smentito la notizia

George Clooney non ha intenzione di vendere Villa Oleandra. People sostiene di aver parlato con un rappresentante dell'attore, le cui parole sarebbero state: "La prima volta che ho sentito questa storia è stato quando Page Six ne ha parlato. Non c'è niente di vero". Ma perché, allora, tutti danno per certa la vendita?

La smentita di People

George Clooney ha sposato Amal Clooney nel 2014, diventando padre dei gemelli Alexander ed Ella nel giugno 2017. Villa Oleandra, la sua leggendaria villa sul lago di Como, l'ha acquistata nel 2002 dalla famiglia Heinz (per una cifra che, secondo la stampa, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di dollari) In seguito, ha comprato anche la proprietà adiacente per avere la massima privacy. Tuttavia, Amal non amerebbe troppo quella dimora (il cui valore è stimato in 100 milioni di dollari). Il settimanale Oggi, riportando le parole dell'agente immobiliare Yasemin Baysal (titolare di Engel & Volkers Lago di Como), nei giorni scorsi ha scritto: "Le voci giravano anche negli anni passati, ma questa volta è vero". Secondo il popolare giornale di gossip a occuparsi della vendita sarebbe un'agenzia di Milano. "Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo, qualcuno ci ha già chiamato. In particolare, un cliente è molto interessato: abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un’eventuale offerta". Ma, secondo People, non ci sarebbe niente di vero.