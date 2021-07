Maltempo lago di Como, George Clooney con la Protezione Civile. FOTO

È arrivato anche George Clooney sul Lago di Como, dove ha una villa, per visitare i luoghi colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi. L’attore ha incontrato i volontari al lavoro per rimediare ai danni del maltempo, come testimoniano le foto pubblicate su Facebook dal Comune di Trezzo sull’Adda: “Dopo giorni di duro lavoro nei luoghi colpiti duramente dal maltempo, per i nostri volontari di Protezione Civile è arrivata un'inaspettata e gradita sorpresa! Dopo tanta fatica anche il morale è importante”.