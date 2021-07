Vacanze in Italia: George Clooney torna nella sua villa. FOTO

La coppia è tornata sul Lago di Como nella loro villa per trascorrere come era solita fare, le vacanze in Italia. I due divi sono stati avvistati e fotografati a cena fuori in un ristorante di Cernobbio. Il post su Instagram

il nuovo progetto di Clooney

approfondimento

George e Amal Clooney: le foto più belle della coppia

La star, insieme a illustri colleghi come Don Cheadle ed Eva Longoria, investe sul futuro o meglio nella scuola pubblica. Grazie alle importanti donazioni delle star di Hollywood, a Los Angeles sarà aperto un nuovo istituto tecnico per formare i giovani che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Gli studenti americani, a causa della pandemia, sono rientrati in aula in presenza ad aprile, ma in California in pochi sono effettivamente tornati a scuola. Questo nuovo istituto sarà dedicato alla formazione di tecnici specializzati: ingegneri, esperti di effetti speciali, immagini e suono, tutti quei mestieri che fanno parte della macchina dell'audiovisivo. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra le scuole pubbliche di Los Angeles e i benefattori di Hollywood, è il terzo in pochi mesi. Progetti pensati per combattere la povertà e per promuovere l'istruzione. "Non c'è dubbio che l'industria dello showbiz debba far di più”, ha dichiarato Clooney collegato via web dalla sua casa italiana sul lago di Como, “ma ci sono momenti, tempi, nei quali è più facile riuscire a fare” ha aggiunto il premio Oscar.