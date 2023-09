Amal Alamuddin e George Clooney diranno addio al nord Italia? Per il momento, c'è solo quanto sostenuto da Page Six . E non è neppure la prima volta che la stampa americana parla della volontà dell'attore di lasciare il Lario. Nel 2010 si diceva che stesse pensando di vendere a causa dell 'attenzione dei paparazzi , costantemente appostati fuori casa oppure in barca. Nel 2015, un anno dopo le nozze con Amal, le voci si fecero più insistenti. “George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell'attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto una grossa offerta per la villa, che sta valutando, e comprerebbe un'altra proprietà meno accessibile in un'altra zona d'Italia " scrisse il magazine all'epoca. Peraltro, nel 2021 la coppia ha acquistato una splendida tenuta a Domaine du Canadel, in Provenza, e pare che Amal preferirebbe stare lì.

Nessuna fretta

Secondo Page Six, tuttavia, Clooney non avrebbe troppa fretta. Ha messo in vendita la casa, ma è molto tranquillo: non ci saranno annunci, non ci saranno pubblicità, non verrà coinvolta la stampa. La compravendita si concluderà solamente se ne dovesse valere la pena. Sempre secondo quanto riportato Page Six, l'attore avrebbe acquistato la proprietà dalla famiglia Heinz per 10 milioni di dollari nel 2002. Il che significa che, se dovesse avvicinarsi al prezzo di vendita richiesto, otterrebbe un extra profitto enorme. Nel frattempo, insieme alla moglie e ai gemelli, sembra godersi ancora la proprietà. Questa estate, la famiglia è stata più volte avvistata nei ristoranti dei dintorni, spesso in compagnia di amici.