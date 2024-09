Mostra del Cinema di Venezia, lo show di George Clooney e Brad Pitt

Per la verità, l'ovazione non è stata lunga quanto ci si sarebbe aspettato, considerato quanto fosse atteso il ritorno sul set della coppia Pitt-Clooney. Ma, spiega Variety, l'organizzazione sembrava impaziente di far uscire il pubblico dal teatro, dato il ritardo della première e l'energia del pubblico difficile da controllare.

Poi, dopo la proiezione, coi titoli di coda ancora sullo schermo, Pitt e Clooney si sono abbracciati e hanno ballato sulle note di Smooth Operator di Sade. Clooney si è voltato verso Amal , le ha dato un bacio. Poi, col collega di set e amico di lunga data, è sceso dalle scale per salutare (ancora una volta) i fan in delirio.

Un'amicizia lunga una vita

Wolfs vede recitare fianco a fianco Brad Pitt e George Clooney dopo la black comedy dei fratelli Coen Burn After Reading - A prova di spia, datata 2008. Prima di allora, i due sono stati co-protagonisti del franchise Ocean's dal 2001 al 2007.

Ovviamente, non si tratta della prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia. Per nessuno dei due. Clooney ha partecipato nel 2009 con L'uomo che fissa le capre di Grant Heslov, Pitt ha presentato in anteprima Fight Club di David Fincher nel 1999, per poi aggiudicarsi la Coppa Volpi come miglior attore per L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford nel 2007.

Perché sono tornati a recitare insieme? "Il denaro. Il denaro può tutto", ha scherzato George Clooney. "E poi nella sceneggiatura c’era una scena in cui gli sparavo in faccia. Mi divertiva l’idea di poterlo fare, peccato che al montaggio l’abbiano tagliata". Più serio, Brad Pitt ha spiegato che - man mano che invecchia - preferisce lavorare con persone che conosce e con cui sta bene. Del resto, la loro complicità è evidente. Si è vista sul red carpet, con lo show improvvisato e i fotografi estasiati, e si vede nel film. "Grazie al fatto di avere una lunga esperienza come attori e di aver già lavorato insieme, siamo riusciti a trovare il ritmo giusto nelle battute. Non è solo uno scambio, spesso ci sovrapponiamo. Ma devi saperlo fare in modo che il pubblico riesca comunque a capire le battute", ha confermato Clooney.