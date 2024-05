Wolfs - Lupi solitari, teaser trailer del thriller con Pitt e Clooney

I due divi di Hollywood si riuniscono per la prossima commedia d'azione prodotta da Columbia Pictures e Apple Original Films. I due attori, che non apparivano insieme sullo schermo da 16 anni (ossia dalla commedia criminale del 2008 Burn After Reading) nel video promozionale rimangono silenziosi e visibilmente a disagio mentre viaggiano insieme in auto

È uscito il teaser trailer di Wolfs - Lupi solitari, il nuovo thriller che vede finalmente tornare assieme sullo stesso set Brad Pitt e George Clooney.



I due divi di Hollywood si riuniscono in un nuovo e originale teaser per la prossima commedia d'azione, intrisa di venature thriller, prodotta da Columbia Pictures e Apple Original Films.

I due attori non apparivano insieme sullo schermo da 16 anni, ossia dalla commedia criminale del 2008 intitolata Burn After Reading.

Nel video promozionale (che potete guardare nella clip posta in testa all’articolo) rimangono silenziosi e visibilmente a disagio mentre viaggiano insieme in auto. Questo trailer di 30 secondi è stato rilasciato il 28 maggio 2024.



Si può notare il personaggio interpretato da Clooney, che è al volante e appare visibilmente infastidito, mentre il personaggio impersonato da Brad Pitt armeggia con l'aletta parasole e apre il vano portaoggetti, che Clooney chiude bruscamente. Durante tutto il trailer, i tergicristalli dell'auto si muovono lentamente sul parabrezza, scricchiolando in maniera fastidiosa e aumentando la sensazione di disagio dei due protagonisti (e degli spettatori, che guardando questa clip non riescono a fare a meno di immedesimarsi nella scena da prurito, come si suol dire…).



Un nuovo trailer (si spera più lungo) di Wolfs verrà rilasciato nella giornata di oggi, il 29 maggio.



Potete guardare il teaser trailer di Wolfs - Lupi solitari nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.